«Коламбус Блю Джекетс» и «Монреаль Канадиенс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на вторник, 18 ноября. Игра пройдет на «Нэйшнуайд Арене» в Колумбусе, стартовое вбрасывание состоится в 3.30 по московскому времени.

«Коламбус» — «Монреаль»: прямая трансляция матча НХЛ (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Коламбус» — «Монреаль» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 03:30. Nationwide Arena (Коламбус) Коламбус Монреаль

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Обе команды провели по 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, «Коламбус» набрал 20 очков, а «Монреаль» — 22. В ночь на 16 ноября «Коламбус» проиграл «Рейнджерс» (1:2Б), а «Монреаль» — «Бостону» (2:3).