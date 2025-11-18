«Коламбус» — «Монреаль»: онлайн-трансляция матча НХЛ
«Коламбус» и «Монреаль» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» и «Монреаль Канадиенс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на вторник, 18 ноября. Игра пройдет на «Нэйшнуайд Арене» в Колумбусе, стартовое вбрасывание состоится в 3.30 по московскому времени.
«Коламбус» — «Монреаль»: прямая трансляция матча НХЛ (видео онлайн)
За основными событиями и результатом игры «Коламбус» — «Монреаль» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
Обе команды провели по 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, «Коламбус» набрал 20 очков, а «Монреаль» — 22. В ночь на 16 ноября «Коламбус» проиграл «Рейнджерс» (1:2Б), а «Монреаль» — «Бостону» (2:3).
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|18
|12
|6
|25
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|19
|10
|9
|22
|5
|Рейнджерс
|20
|10
|10
|22
|6
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|7
|Коламбус
|18
|9
|9
|20
|8
|Вашингтон
|18
|8
|10
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|12
|8
|24
|2
|Детройт
|19
|11
|8
|23
|3
|Монреаль
|18
|10
|8
|22
|4
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|5
|Тампа-Бэй
|18
|9
|9
|20
|6
|Флорида
|18
|9
|9
|19
|7
|Торонто
|19
|8
|11
|18
|8
|Баффало
|18
|6
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|27
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|22
|4
|Чикаго
|18
|9
|9
|22
|5
|Миннесота
|20
|9
|11
|22
|6
|Юта
|18
|10
|8
|21
|7
|Сент-Луис
|19
|6
|13
|16
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|24
|2
|Анахайм
|18
|11
|7
|23
|3
|Сиэтл
|18
|9
|9
|23
|4
|Вегас
|18
|8
|10
|22
|5
|Эдмонтон
|20
|9
|11
|22
|6
|Ванкувер
|20
|9
|11
|20
|7
|Сан-Хосе
|19
|8
|11
|19
|8
|Калгари
|20
|5
|15
|13
Результаты / календарь
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
|18.11
|03:00
|Флорида – Ванкувер
|- : -
|18.11
|03:00
|Вашингтон – Лос-Анджелес
|- : -
|18.11
|03:00
|Баффало – Эдмонтон
|- : -
|18.11
|03:00
|Бостон – Каролина
|- : -
|18.11
|03:30
|Коламбус – Монреаль
|- : -
|18.11
|06:00
|Анахайм – Юта
|- : -
Новости