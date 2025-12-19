«Коламбус» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» обыграла «Коламбус» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У гостей заброшенными шайбами отметились Райан Хартман, Владимир Тарасенко, Юэль Эрикссон Эк, Кирилл Капризов и Мэтт Болди. У хозяев дубль оформил Зак Веренски.

«Миннесота» выиграла шестой матч подряд. Она занимает третье место в таблице Западной конференции с 47 очками после 35 игр. «Коламбус» (34 очка после 34 матчей) замыкает таблицу Восточной конференции.

В следующем матче «Миннесота» 20 декабря примет «Эдмонтон», «Коламбус» 21 декабря сыграет в гостях с «Анахаймом».

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