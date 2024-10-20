«Миннесота» победила «Коламбус», Капризов и Чинахов забили по голу

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Коламбус» со счетом 3:1.

В составе «Уайлд» 2 (1+1) очка набрал Кирилл Капризов, еще по голу забили Марко Росси и Матс Цукарелло, Яков Тренин отметился результативной передачей. У «Блю Джэкетс» шайбу забросил Егор Чинахов, вратарь Даниил Тарасов отразил 32 броска.

«Миннесота» с 8 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Коламбус» с 4 очками — на 13-й строчке «Востока».