«Коламбус» и «Миннесота» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 19 декабря

«Коламбус» и «Миннесота» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 18 на 19 декабря. Матч пройдет в спортивном комплексе «Нэшнуайд-арена» в Коламбусе (штат Огайо, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Коламбус» — «Миннесота» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

19 декабря, 03:00. Nationwide Arena (Коламбус) Коламбус Миннесота «Коламбус» — «Миннесота» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. В прямом эфире игры показывают тематические сообщества в социальной сети «ВКонтакте» или хостинге «VK Видео».

«Блю Джекетс» набрали 34 очка в 33 матчах и занимают 15-е место в Восточной конференции. «Уайлд» с 45 очками в 34 играх располагается на третьей строчке «Запада».