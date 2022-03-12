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Сегодня, 05:53

Гол и победный буллит Чинахова принесли «Коламбусу» победу над «Миннесотой», у Капризова заброшенная шайба

Сергей Разин
корреспондент

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступила «Коламбусу» со счетом 2:3.

В составе «Уайлд» отличились Кирилл Капризов и Матс Цуккарелло, у «Блю Джэкетс» шайбы забросили Егор Чинахов и Зак Веренски, победный буллит на счету Чинахова.

После этого матча «Миннесота» с 72 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Коламбус» с 61 очком — на девятой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Миннесота» — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Чинахов — 7 (бол., Бин, Доми), 13:31 — 1:0. Капризов — 30 (бол., Зуккарелло, Фиала), 19:34 — 1:1. Зуккарелло — 20 (Сперджен, Хартман), 33:33 — 1:2. Веренски — 10 (Бьоркстранд, Нюквист), 59:28 — 2:2.

Победный буллит: Чинахов.

Вратари: Мерзликинс (59:13 — 59:28) — Кяхкенен.

Штраф: 16 — 12.

Броски: 28 (14+3+10+1) — 38 (10+12+11+5).

Наши: Гавриков (26.27/2/0), Чинахов (10.51/1/0) — Капризов (19.22/3/+1), Куликов (14.53/1/0).

12 марта. Коламбус. Nationwide Arena. 16399 зрителей.

НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Миннесота Уайлд
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2 Питтсбург 59 35 24 79
3 Рейнджерс 58 36 22 77
4 Вашингтон 59 31 28 72
5 Коламбус 59 29 30 61
6 Айлендерс 54 22 32 52
7 Нью-Джерси 58 21 37 47
8 Филадельфия 57 18 39 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 58 40 18 85
2 Тампа-Бэй 57 37 20 80
3 Торонто 58 37 21 79
4 Бостон 58 35 23 75
5 Детройт 58 24 34 55
6 Оттава 57 21 36 47
7 Баффало 59 19 40 46
8 Монреаль 57 15 42 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 59 41 18 87
2 Сент-Луис 57 33 24 73
3 Миннесота 57 34 23 72
4 Нэшвилл 57 33 24 70
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 58 26 32 62
7 Чикаго 59 21 38 50
8 Аризона 57 18 39 40
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 57 35 22 77
2 Лос-Анджелес 59 32 27 72
3 Вегас 60 32 28 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
5 Ванкувер 58 29 29 64
6 Анахайм 60 27 33 63
7 Сан-Хосе 57 25 32 57
8 Сиэтл 60 17 43 40
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12.03 03:00
Коламбус – Миннесота
 3 : 2 Б
12.03 03:00
Питтсбург – Вегас
 5 : 2
12.03 03:30
Айлендерс – Виннипег
 5 : 2
12.03 06:00
Ванкувер – Вашингтон
 - : -
12.03 20:30
Нэшвилл – Сент-Луис
 - : -
12.03 23:00
Каролина – Филадельфия
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Остон Мэттьюс

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