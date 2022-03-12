Гол и победный буллит Чинахова принесли «Коламбусу» победу над «Миннесотой», у Капризова заброшенная шайба
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступила «Коламбусу» со счетом 2:3.
В составе «Уайлд» отличились Кирилл Капризов и Матс Цуккарелло, у «Блю Джэкетс» шайбы забросили Егор Чинахов и Зак Веренски, победный буллит на счету Чинахова.
После этого матча «Миннесота» с 72 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Коламбус» с 61 очком — на девятой строчке Востока.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Миннесота» — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Чинахов — 7 (бол., Бин, Доми), 13:31 — 1:0. Капризов — 30 (бол., Зуккарелло, Фиала), 19:34 — 1:1. Зуккарелло — 20 (Сперджен, Хартман), 33:33 — 1:2. Веренски — 10 (Бьоркстранд, Нюквист), 59:28 — 2:2.
Победный буллит: Чинахов.
Вратари: Мерзликинс (59:13 — 59:28) — Кяхкенен.
Штраф: 16 — 12.
Броски: 28 (14+3+10+1) — 38 (10+12+11+5).
Наши: Гавриков (26.27/2/0), Чинахов (10.51/1/0) — Капризов (19.22/3/+1), Куликов (14.53/1/0).
12 марта. Коламбус. Nationwide Arena. 16399 зрителей.
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