Гол Капризова помог «Миннесоте» переиграть «Коламбус»

«Миннесота» на выезде обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. «Уайлд» продлили победную серию до четырех встреч.

В составе победителей голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него эта шайба стала 34-й в этом сезоне.

«Миннесота» набрала 69 очков и идет на 7-м месте в Западной конференции. «Коламбус» — последний в Восточной конференции (41 очко).