«Коламбус» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес», Марченко забил победный гол

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл в овертайме «Лос-Анджелес» со счетом 3:2.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Зак Веренски, Данте Фаббро и Кирилл Марченко, Иван Проворов отметился результативной передачей. У «Кингз» шайбы забросили Филлип Дано и Киунтон Байфилд.

После этого матча «Коламбус» с 55 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 58 очками — на шестой строчке «Запада».