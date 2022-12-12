Гол Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Лос-Анджелес»
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Лос-Анджелес» со счетом 6:5.
В составе «Блю Джекетс» 4 (2+2) очка оформил Джек Рославик, первый гол в НХЛ забил Кирилл Марченко.
После этого матча «Коламбус» с 22 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 35 очками — на пятой строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Лос-Анджелес» — 6:5 ОТ (2:0, 3:3, 0:2, 1:0)
Голы: Марченко — 1 (Джонсон), 6:44 — 1:0. Дженнер — 10 (бол., Рословик, Годро), 9:28 — 2:0. Копитар — 9 (Калиев, Фиала), 24:42 — 2:1. Лизотт — 6 (Грундстрем, Иафалло), 28:25 — 2:2. Лайне — 8 (Рословик, Гудбрэнсон), 30:03 — 3:2. Андерсон-Долан — 2 (Дурзи), 35:02 — 3:3. Рословик — 2 (мен., Робинсон, Гавриков), 38:00 — 4:3. Рословик — 3 (бол., Годро, Лайне), 39:31 — 5:3. Копитар — 10 (Уокер), 44:52 — 5:4. Кемпе — 10, 45:31 — 5:5. Годро — 10 (Лайне, Гавриков), 60:40 — 6:5.
Вратари: Мерзликинс — Куик.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 26 (10+7+7+2) — 38 (11+11+16+0).
Наши: Гавриков (25.10/1/+1), Марченко (11.08/1/0), Чинахов (17.01/2/+1) — -.
12 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 14560 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|28
|21
|7
|44
|2
|Питтсбург
|29
|17
|12
|38
|3
|Каролина
|27
|15
|12
|36
|4
|Рейнджерс
|30
|15
|15
|35
|5
|Айлендерс
|29
|17
|12
|34
|6
|Вашингтон
|30
|14
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|29
|9
|20
|25
|8
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|27
|10
|17
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|27
|22
|5
|45
|2
|Торонто
|29
|18
|11
|42
|3
|Тампа-Бэй
|27
|17
|10
|35
|4
|Детройт
|27
|13
|14
|32
|5
|Монреаль
|28
|14
|14
|30
|6
|Флорида
|29
|13
|16
|30
|7
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|28
|12
|16
|26
|8
|Баффало
|28
|12
|16
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|27
|18
|9
|37
|2
|Даллас
|29
|16
|13
|37
|3
|Миннесота
|28
|15
|13
|32
|4
|Колорадо
|26
|14
|12
|30
|5
|Нэшвилл
|26
|12
|14
|27
|6
|Сент-Луис
|29
|13
|16
|27
|7
|Аризона
|26
|9
|17
|22
|8
|Чикаго
|26
|7
|19
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|41
|2
|Сиэтл
|27
|16
|11
|35
|3
|Лос-Анджелес
|31
|15
|16
|35
|4
|Эдмонтон
|29
|16
|13
|32
|5
|Калгари
|29
|13
|16
|31
|6
|Ванкувер
|28
|12
|16
|27
|7
|Сан-Хосе
|30
|9
|21
|23
|8
|Анахайм
|29
|7
|22
|17
|13.12
|03:00
|
Монреаль – Калгари
|2 : 1 Б
|13.12
|03:00
|
Питтсбург – Даллас
|2 : 1
|13.12
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|13.12
|03:30
|
Оттава – Анахайм
|3 : 0
|13.12
|04:00
|
Миннесота – Эдмонтон
|2 : 1
|13.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|1 : 0 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|29
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|29
|46
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|29
|42
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|29
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|29
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|28
|21
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|19
|1.77
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|10
|1.87
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12