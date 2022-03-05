Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:45

«Коламбус» проиграл «Лос-Анджелесу»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Коламбус» проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (0:0, 3:1, 0:2, 0:1)

Голы: Арвидссон — 16 (Мур), 34:00 — 0:1. Лайне — 21, 35:34 — 1:1. Бьоркстранд — 19 (Керали), 35:59 — 2:1. Дэнфорт — 5 (Доми, Керали), 36:20 — 3:1. Браун — 7, 43:49 — 3:2. Арвидссон — 17 (Копитар, Даути), 56:14 — 3:3. Арвидссон — 18 (Дано), 64:00 — 3:4.

Вратари: Мерзликинс — Куик.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 29 (7+14+6+2) — 43 (13+17+12+1).

Наши: Гавриков (21.20/2/-1), Чинахов (8.45/1/-2) — -.

5 марта. Коламбус. Nationwide Arena. 15778 зрителей.

0
Читайте также
40 лет назад суперталант ЦСКА умер после тренировки. На него рассчитывал Тихонов
Промоутер Камил Гаджиев рассказал, почему западные санкции не страшны российскому ММА и Федору Емельяненко
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

3 очка Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Баффало»

«Тампа-Бэй» обыграла «Детройт». Сергачев забросил одну шайбу
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 55 38 17 81
2 Питтсбург 57 34 23 77
3 Рейнджерс 55 35 20 75
4 Вашингтон 56 29 27 67
5 Коламбус 55 28 27 58
6 Айлендерс 51 20 31 48
7 Нью-Джерси 55 19 36 43
8 Филадельфия 54 16 38 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 54 36 18 78
2 Флорида 54 36 18 77
3 Торонто 54 35 19 74
4 Бостон 55 33 22 70
5 Детройт 55 24 31 54
6 Баффало 56 18 38 44
7 Оттава 53 19 34 43
8 Монреаль 55 14 41 35
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 55 40 15 84
2 Сент-Луис 53 32 21 70
3 Миннесота 53 32 21 67
4 Даллас 54 31 23 65
5 Нэшвилл 54 30 24 64
6 Виннипег 55 24 31 58
7 Чикаго 55 20 35 48
8 Аризона 54 15 39 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 53 32 21 71
2 Лос-Анджелес 56 30 26 67
3 Эдмонтон 55 30 25 64
4 Вегас 55 30 25 64
5 Анахайм 56 26 30 61
6 Ванкувер 56 27 29 60
7 Сан-Хосе 54 24 30 54
8 Сиэтл 56 17 39 39
Результаты / календарь
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
5.03 03:00
Баффало – Миннесота
 5 : 4
5.03 03:00
Каролина – Питтсбург
 3 : 2 ОТ
5.03 03:00
Коламбус – Лос-Анджелес
 3 : 4 ОТ
5.03 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 3 : 1
5.03 03:00
Тампа-Бэй – Детройт
 3 : 1
5.03 04:00
Виннипег – Даллас
 3 : 4 ОТ
5.03 06:00
Анахайм – Вегас
 - : -
5.03 20:30
Айлендерс – Сент-Луис
 - : -
5.03 23:00
Филадельфия – Чикаго
 - : -
5.03 23:59
Аризона – Оттава
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 79
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 55 78
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 54 75
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 55 38
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 51 37
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 55 36
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 36 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 25 1.95
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 39 2.11
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости