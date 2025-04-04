Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

4 апреля, 05:23

«Коламбус» проиграл «Колорадо», Воронков сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент

«Коламбус» на своем льду потерпел поражение от «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:7.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Дмитрий Воронков отметился голевой передачей. Теперь у него 43 (20+23) очка в 64 играх этого сезона.

На 46-й минуте игры на льду в воротах хозяев появился российский голкипер Даниил Тарасов. Он отразил 4 из 4 бросков.

«Колорадо» набрал 98 очков в 77 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 77 очков в 74 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Колорадо» — 3:7 (1:2, 2:3, 0:2)

Голы: Маккиннон — 31 (Лехконен, Тэйвз), 3:25 — 0:1. Монахэн — 17 (Фаббро, Воронков), 6:35 — 1:1. Нельсон — 24 (Макар, Тэйвз), 18:05 — 1:2. Эштон-Риз — 5, 24:16 — 2:2. Дженнер — 6 (Дж. Джонсон, К. Джонсон), 27:56 — 3:2. Койл — 16 (Вуд, Джонсон), 32:39 — 3:3. Келли — 8 (Друри), 34:02 — 3:4. Макар — 30 (бол., Маккиннон, Койл), 39:22 — 3:5. Тэйвз — 9 (Макар, Маккиннон), 44:01 — 3:6. Вуд — 3 (Койл), 45:49 — 3:7.

Вратари: Мерзликинс (Тарасов, 45:49) — Блэквуд.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (12+9+9) — 32 (10+14+8).

Наши: Воронков (15.42/3/-2), Марченко (18.21/1/-2), Проворов (22.23/3/-1) — Ничушкин (19.13/1/0).

4 апреля. Коламбус. Nationwide Arena. 18392 зрителя.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джекетс
ХК Колорадо Эвеланш
Читайте также
Средства ПВО уничтожили один БПЛА ВСУ в Тульской области
В Госдуме назвали количество выходных и праздничных дней в 2026 году
FIS провела тайный опрос среди федераций по возвращению российских лыжников
Овечкин забил первый гол в сезоне и 898-й за карьеру в НХЛ
К красно-белым пришел Мовсесьян, который 12 лет искал игроков для ЦСКА, а замены Станковичу все еще нет
В России создадут перечень опасных для водителей лекарств
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов и Разин / скандальный гол СКА / ЦСКА вне зоны плей-офф
Кузнецов и Разин / скандальный гол СКА / ЦСКА вне зоны плей-офф
«Чикаго» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Сопин в гостях у Шевченко и Зислиса
Сопин в гостях у Шевченко и Зислиса
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Maks

    Для интриги и борьбы, конечно, прекрасно.

    04.04.2025

  • Андрей Андрей

    Толян 3 нашакалил.

    04.04.2025

  • Оскара Тому Харди

    Вот ты конченый...

    04.04.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Маккин 3 очка , Кучер ноль . И это прекрасно.

    04.04.2025

  • rake

    боюсь даже смотреть сколько очков набрал Мак

    04.04.2025

    • «Монреаль» переиграл «Бостон»

    «Даллас» обыграл «Нэшвилл» и продлил победную серию
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 5 5 0 10
    2 Нью-Джерси 5 4 1 8
    3 Вашингтон 5 4 1 8
    4 Рейнджерс 7 3 4 7
    5 Питтсбург 5 3 2 6
    6 Филадельфия 5 2 3 5
    7 Коламбус 5 2 3 4
    8 Айлендерс 5 2 3 4
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 5 4 1 8
    2 Монреаль 6 4 2 8
    3 Торонто 6 3 3 7
    4 Бостон 6 3 3 6
    5 Флорида 7 3 4 6
    6 Баффало 5 2 3 4
    7 Оттава 6 2 4 4
    8 Тампа-Бэй 6 1 5 4
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 6 5 1 11
    2 Виннипег Джетс 5 4 1 8
    3 Сент-Луис 5 3 2 6
    4 Юта 5 3 2 6
    5 Даллас 5 3 2 6
    6 Чикаго 6 2 4 6
    7 Нэшвилл 6 2 4 6
    8 Миннесота 6 2 4 5
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 5 3 2 8
    2 Сиэтл 5 3 2 8
    3 Ванкувер 5 3 2 6
    4 Эдмонтон 5 2 3 5
    5 Анахайм 4 2 2 4
    6 Лос-Анджелес 6 1 5 4
    7 Сан-Хосе 4 0 4 2
    8 Калгари 5 1 4 2
    Результаты / календарь
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    14.10
    15.10
    16.10
    17.10
    18.10
    19.10
    20.10
    21.10
    22.10
    23.10
    24.10
    19.10 02:00 Торонто – Сиэтл 3 : 4 ОТ
    19.10 02:00 Филадельфия – Миннесота 2 : 1 ОТ
    19.10 02:00 Сент-Луис – Даллас 3 : 1
    19.10 02:00 Монреаль – Рейнджерс 3 : 4
    19.10 02:00 Виннипег Джетс – Нэшвилл 4 : 1
    19.10 02:00 Коламбус – Тампа-Бэй 3 : 2
    19.10 04:00 Лос-Анджелес – Каролина 3 : 4 ОТ
    19.10 04:00 Колорадо – Бостон 4 : 1
    19.10 05:00 Вегас – Калгари - : -
    19.10 05:00 Сан-Хосе – Питтсбург - : -
    19.10 19:30 Вашингтон – Ванкувер - : -
    19.10 22:00 Детройт – Эдмонтон - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости