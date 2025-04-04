«Коламбус» проиграл «Колорадо», Воронков сделал голевую передачу
«Коламбус» на своем льду потерпел поражение от «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:7.
Российский нападающий «Блю Джэкетс» Дмитрий Воронков отметился голевой передачей. Теперь у него 43 (20+23) очка в 64 играх этого сезона.
На 46-й минуте игры на льду в воротах хозяев появился российский голкипер Даниил Тарасов. Он отразил 4 из 4 бросков.
«Колорадо» набрал 98 очков в 77 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 77 очков в 74 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Колорадо» — 3:7 (1:2, 2:3, 0:2)
Голы: Маккиннон — 31 (Лехконен, Тэйвз), 3:25 — 0:1. Монахэн — 17 (Фаббро, Воронков), 6:35 — 1:1. Нельсон — 24 (Макар, Тэйвз), 18:05 — 1:2. Эштон-Риз — 5, 24:16 — 2:2. Дженнер — 6 (Дж. Джонсон, К. Джонсон), 27:56 — 3:2. Койл — 16 (Вуд, Джонсон), 32:39 — 3:3. Келли — 8 (Друри), 34:02 — 3:4. Макар — 30 (бол., Маккиннон, Койл), 39:22 — 3:5. Тэйвз — 9 (Макар, Маккиннон), 44:01 — 3:6. Вуд — 3 (Койл), 45:49 — 3:7.
Вратари: Мерзликинс (Тарасов, 45:49) — Блэквуд.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 30 (12+9+9) — 32 (10+14+8).
Наши: Воронков (15.42/3/-2), Марченко (18.21/1/-2), Проворов (22.23/3/-1) — Ничушкин (19.13/1/0).
4 апреля. Коламбус. Nationwide Arena. 18392 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|5
|5
|0
|10
|2
|Нью-Джерси
|5
|4
|1
|8
|3
|Вашингтон
|5
|4
|1
|8
|4
|Рейнджерс
|7
|3
|4
|7
|5
|Питтсбург
|5
|3
|2
|6
|6
|Филадельфия
|5
|2
|3
|5
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Айлендерс
|5
|2
|3
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|5
|4
|1
|8
|2
|Монреаль
|6
|4
|2
|8
|3
|Торонто
|6
|3
|3
|7
|4
|Бостон
|6
|3
|3
|6
|5
|Флорида
|7
|3
|4
|6
|6
|Баффало
|5
|2
|3
|4
|7
|Оттава
|6
|2
|4
|4
|8
|Тампа-Бэй
|6
|1
|5
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|6
|5
|1
|11
|2
|Виннипег Джетс
|5
|4
|1
|8
|3
|Сент-Луис
|5
|3
|2
|6
|4
|Юта
|5
|3
|2
|6
|5
|Даллас
|5
|3
|2
|6
|6
|Чикаго
|6
|2
|4
|6
|7
|Нэшвилл
|6
|2
|4
|6
|8
|Миннесота
|6
|2
|4
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|5
|3
|2
|8
|2
|Сиэтл
|5
|3
|2
|8
|3
|Ванкувер
|5
|3
|2
|6
|4
|Эдмонтон
|5
|2
|3
|5
|5
|Анахайм
|4
|2
|2
|4
|6
|Лос-Анджелес
|6
|1
|5
|4
|7
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|2
|8
|Калгари
|5
|1
|4
|2
|19.10
|02:00
|Торонто – Сиэтл
|3 : 4 ОТ
|19.10
|02:00
|Филадельфия – Миннесота
|2 : 1 ОТ
|19.10
|02:00
|Сент-Луис – Даллас
|3 : 1
|19.10
|02:00
|Монреаль – Рейнджерс
|3 : 4
|19.10
|02:00
|Виннипег Джетс – Нэшвилл
|4 : 1
|19.10
|02:00
|Коламбус – Тампа-Бэй
|3 : 2
|19.10
|04:00
|Лос-Анджелес – Каролина
|3 : 4 ОТ
|19.10
|04:00
|Колорадо – Бостон
|4 : 1
|19.10
|05:00
|Вегас – Калгари
|- : -
|19.10
|05:00
|Сан-Хосе – Питтсбург
|- : -
|19.10
|19:30
|Вашингтон – Ванкувер
|- : -
|19.10
|22:00
|Детройт – Эдмонтон
|- : -