Три передачи Маккиннона помогли «Колорадо» выиграть у «Коламбуса» в НХЛ

5 ноября «Коламбус» дома проиграл «Колорадо» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Эвеланш» голы забили Арттури Лехконен, Мартин Каут, Логан О'Коннор, Девон Тейвз и Алекс Ньюхук. По три передачи на свой счет записали Кэйл Макар и Натан Маккиннон. За «Блю Джэкетс» отличился Бун Дженнер.

В составе «Коламбуса» 17 минут на льду провел российский защитник Владислав Гавриков при показателе полезности «-2». У его соотечественника Егора Чинахова — 12 минут и 32 секунды при «-2».

У «Колорадо» 10 минут и 40 секунд на площадке провел Михаил Мальцев.