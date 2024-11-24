«Коламбус» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Каролину» в серии буллитов со счетом 5:4.

После этого матча «Коламбус» с 20 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Каролина» с 29 очками — на второй строчке.