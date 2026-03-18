«Коламбус» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» уступила «Коламбусу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

Единственный гол «Харрикейнз» забил российский форвард Андрей Свечников.

«Каролина» с 90 очками после 67 игр возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Коламбус» набрал 81 очко в 67 матчах и занимает 9-е место.

Следующий матч «Каролина» проведет 19 марта против «Питтсбурга», а «Коламбус» 20 марта встретится с «Рейнджерс».

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