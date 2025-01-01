«Коламбус» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» выиграл у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

«Коламбус» с 38 очками в 38 играх занимает 11-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на 5-й строчке — 46 очков в 37 играх.