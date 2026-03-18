«Каролина» проиграла «Коламбусу», Свечников забил гол

«Каролина» потерпела поражение от «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5. Игра прошла на «Нэшнуайд Арене» в Коламбусе.

Единственный гол «Харрикейнз» забил российский нападающий Андрей Свечников. Теперь у 25-летнего россиянина 59 (25+34) очков в 67 играх этого сезона. Защитник Александр Никишин записал на свой счет голевую передачу. У него теперь 26 (9+17) очков в 66 играх.

У «Блю Джэкетс» отличились Мэйсон Марчмент, Чарли Койл, Дэнтон Хейнен, Дентон Матейчук и Матье Оливье.

«Коламбус» набрал 81 очко в 67 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Каролина» лидирует с 90 очками в 67 играх.