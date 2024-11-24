«Коламбус» по буллитам победил «Каролину», Марченко оформил дубль

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Каролину» в серии буллитов со счетом 5:4.

В составе «Блю Джэкетс» дубль оформил Кирилл Марченко, еще по шайбе забросили Данте Фаббро и Дмитрий Воронков, Шон Монахан забил победный буллит. У «Харрикейнз» шайбы на счету Джека Рославика, Джалейна Чатфилда, Себастьяна Ахо и Джексона Блейка, вратарь Петр Кочетков отразил 27 бросков из 31 и был заменен в овертайме.