Нападающий «Коламбуса» Марченко в матче с «Каролиной» оформил первый хет-трик в НХЛ
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко в игре с «Каролиной» (4:3 Б) оформил первый хет-трик в НХЛ. 22-летний форвард забросил две шайбы во втором периоде, одну в третьем, а также реализовал буллит в серии послематчевых бросков.
Марченко проводит первый сезон в НХЛ, сейчас на его счету 8 (8+0) очков в 16 играх регулярного чемпионата.
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13.01
|8.01
|00:00
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Коламбус – Каролина
|- : -
|8.01
|03:00
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Баффало – Миннесота
|- : -
|8.01
|03:00
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Монреаль – Сент-Луис
|- : -
|8.01
|03:00
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Оттава – Сиэтл
|- : -
|8.01
|03:00
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Торонто – Детройт
|- : -
|8.01
|06:00
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Вегас – Лос-Анджелес
|- : -
|8.01
|06:00
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Эдмонтон – Колорадо
|- : -
|8.01
|06:30
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Сан-Хосе – Бостон
|- : -
|8.01
|21:00
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Даллас – Флорида
|- : -
|8.01
|23:00
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Виннипег – Ванкувер
|- : -
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