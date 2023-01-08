Нападающий «Коламбуса» Марченко в матче с «Каролиной» оформил первый хет-трик в НХЛ

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко в игре с «Каролиной» (4:3 Б) оформил первый хет-трик в НХЛ. 22-летний форвард забросил две шайбы во втором периоде, одну в третьем, а также реализовал буллит в серии послематчевых бросков.

Марченко проводит первый сезон в НХЛ, сейчас на его счету 8 (8+0) очков в 16 играх регулярного чемпионата.