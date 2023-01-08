«Коламбус» по буллитам обыграл «Каролину», Марченко сделал хет-трик
«Коламбус» в серии буллитов обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.
В составе «Блю Джекетс» хет-трик оформил российский нападающий Кирилл Марченко.
За «Харрикейнз» заброшенными шайбами отметились Брейди Скжей и Макс Пачиоретти, сделавший дубль. Российский форвард Андрей Свечников сделал результативную передачу.
В серии буллитов точнее оказались игроки «Коламбуса». Победный бросок реализовал Кент Джонсон.
«Коламбус» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 38 очков. «Каролина» располагается на 2-й строчке с 40 очками.
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«Коламбус» — «Каролина» — 4:3 Б (0:0, 2:3, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Марченко — 6 (бол., Джонсон, Бьорк), 27:26 — 1:0. Марченко — 7 (бол., Джонсон, Бемстрем), 29:02 — 2:0. Пачиоретти — 1 (Джарвис, Шей), 31:20 — 2:1. Шей — 8 (бол., Штястны), 37:18 — 2:2. Пачиоретти — 2 (бол., Свечников, Ахо), 38:56 — 2:3. Марченко — 8 (Силлинджер), 45:23 — 3:3.
Победный буллит: Джонсон.
Вратари: Корписало — Раанта.
Штраф: 14 — 12.
Броски: 18 (7+7+4+0) — 42 (13+21+7+1).
Наши: Гавриков (25.04/1/-1), Марченко (13.54/8/+1) — Свечников (20.37/3/-1).
8 января. Коламбус. Nationwide Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|40
|25
|15
|57
|2
|Нью-Джерси
|40
|25
|15
|53
|3
|Рейнджерс
|41
|22
|19
|51
|4
|Вашингтон
|42
|22
|20
|50
|5
|Айлендерс
|41
|22
|19
|46
|6
|Питтсбург
|38
|19
|19
|44
|7
|Филадельфия
|39
|15
|24
|37
|8
|Коламбус
|38
|12
|26
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|38
|30
|8
|64
|2
|Торонто
|40
|24
|16
|55
|3
|Тампа-Бэй
|38
|24
|14
|49
|4
|Баффало
|37
|20
|17
|42
|5
|Флорида
|40
|18
|22
|40
|6
|Детройт
|38
|16
|22
|39
|7
|Оттава
|39
|18
|21
|39
|8
|Монреаль
|40
|16
|24
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|40
|23
|17
|52
|2
|Виннипег
|39
|25
|14
|51
|3
|Миннесота
|38
|22
|16
|47
|4
|Нэшвилл
|38
|18
|20
|42
|5
|Колорадо
|37
|19
|18
|41
|6
|Сент-Луис
|40
|19
|21
|41
|7
|Аризона
|38
|13
|25
|31
|8
|Чикаго
|38
|9
|29
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|27
|14
|56
|2
|Лос-Анджелес
|42
|22
|20
|50
|3
|Сиэтл
|38
|22
|16
|48
|4
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|5
|Эдмонтон
|40
|21
|19
|44
|6
|Ванкувер
|38
|17
|21
|37
|7
|Сан-Хосе
|40
|12
|28
|32
|8
|Анахайм
|40
|12
|28
|28
|8.01
|00:00
|
Коламбус – Каролина
|4 : 3 Б
|8.01
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|6 : 5 ОТ
|8.01
|03:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|5 : 4
|8.01
|03:00
|
Оттава – Сиэтл
|4 : 8
|8.01
|03:00
|
Торонто – Детройт
|4 : 1
|8.01
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -
|8.01
|06:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|- : -
|8.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Бостон
|- : -
|8.01
|21:00
|
Даллас – Флорида
|- : -
|8.01
|23:00
|
Виннипег – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|75
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|60
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|37
|56
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|37
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|17
|2.20
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|15
|2.25