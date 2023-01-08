Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:30

«Коламбус» по буллитам обыграл «Каролину», Марченко сделал хет-трик

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Коламбус» в серии буллитов обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В составе «Блю Джекетс» хет-трик оформил российский нападающий Кирилл Марченко.

За «Харрикейнз» заброшенными шайбами отметились Брейди Скжей и Макс Пачиоретти, сделавший дубль. Российский форвард Андрей Свечников сделал результативную передачу.

В серии буллитов точнее оказались игроки «Коламбуса». Победный бросок реализовал Кент Джонсон.

«Коламбус» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 38 очков. «Каролина» располагается на 2-й строчке с 40 очками.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Каролина» — 4:3 Б (0:0, 2:3, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Марченко — 6 (бол., Джонсон, Бьорк), 27:26 — 1:0. Марченко — 7 (бол., Джонсон, Бемстрем), 29:02 — 2:0. Пачиоретти — 1 (Джарвис, Шей), 31:20 — 2:1. Шей — 8 (бол., Штястны), 37:18 — 2:2. Пачиоретти — 2 (бол., Свечников, Ахо), 38:56 — 2:3. Марченко — 8 (Силлинджер), 45:23 — 3:3.

Победный буллит: Джонсон.

Вратари: Корписало — Раанта.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 18 (7+7+4+0) — 42 (13+21+7+1).

Наши: Гавриков (25.04/1/-1), Марченко (13.54/8/+1) — Свечников (20.37/3/-1).

8 января. Коламбус. Nationwide Arena.

Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
0
Читайте также
«Жертва двойной морали». Олимпийский чемпион Мюнхена-1972 отсидел за контрабанду
«Надеюсь, его не будет в моей половине сетки»: Медведев и Джокович сошлись перед Australian Open
Американский политик призвал перестать врать о происходящем на Украине
Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Хасавюрте
На Украине сообщили о повреждении промышленного объекта в Краматорске
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Коламбуса» Марченко в матче с «Каролиной» оформил первый хет-трик в НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 40 25 15 57
2 Нью-Джерси 40 25 15 53
3 Рейнджерс 41 22 19 51
4 Вашингтон 42 22 20 50
5 Айлендерс 41 22 19 46
6 Питтсбург 38 19 19 44
7 Филадельфия 39 15 24 37
8 Коламбус 38 12 26 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 38 30 8 64
2 Торонто 40 24 16 55
3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
4 Баффало 37 20 17 42
5 Флорида 40 18 22 40
6 Детройт 38 16 22 39
7 Оттава 39 18 21 39
8 Монреаль 40 16 24 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 40 23 17 52
2 Виннипег 39 25 14 51
3 Миннесота 38 22 16 47
4 Нэшвилл 38 18 20 42
5 Колорадо 37 19 18 41
6 Сент-Луис 40 19 21 41
7 Аризона 38 13 25 31
8 Чикаго 38 9 29 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 27 14 56
2 Лос-Анджелес 42 22 20 50
3 Сиэтл 38 22 16 48
4 Калгари 40 19 21 45
5 Эдмонтон 40 21 19 44
6 Ванкувер 38 17 21 37
7 Сан-Хосе 40 12 28 32
8 Анахайм 40 12 28 28
Результаты / календарь
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
8.01 00:00
Коламбус – Каролина
 4 : 3 Б
8.01 03:00
Баффало – Миннесота
 6 : 5 ОТ
8.01 03:00
Монреаль – Сент-Луис
 5 : 4
8.01 03:00
Оттава – Сиэтл
 4 : 8
8.01 03:00
Торонто – Детройт
 4 : 1
8.01 06:00
Вегас – Лос-Анджелес
 - : -
8.01 06:00
Эдмонтон – Колорадо
 - : -
8.01 06:30
Сан-Хосе – Бостон
 - : -
8.01 21:00
Даллас – Флорида
 - : -
8.01 23:00
Виннипег – Ванкувер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 60
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

37 56
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 33
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

37 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 25 1.86
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 17 2.20
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 15 2.25
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости