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Сегодня, 05:42

«Каролина» на выезде выиграла у «Коламбуса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Каролина» обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Харрикейнз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Российский нападающий Андрей Свечников не отметился результативными действиями. Он сделал 5 бросков по воротам соперника за 16 минут 40 секунд игрового времени.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Каролина» — 2:6 (1:2, 0:1, 1:3)

Голы: Пеши — 3 (Терявяйнен), 2:34 — 0:1. Бернс — 6 (Джарвис, Слэвин), 10:39 — 0:2. Керали — 8 (Оливье, Байрейтер), 15:00 — 1:2. Чатфилд — 3 (мен., Фаст), 35:52 — 1:3. Пеши — 4 (Ахо), 48:02 — 1:4. Слэвин — 3 (Ахо), 54:55 — 1:5. Годро — 12 (Лайне, Боквист), 55:27 — 2:5. Джарвис — 7 (Ноесен, Котканиеми), 56:45 — 2:6.

Вратари: Корписало — Андерсен.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 23 (12+5+6) — 41 (12+12+17).

Наши: Гавриков (18.33/0/0), Марченко (10.27/0/-2) — Свечников (16.40/5/0).

13 января. Коламбус. Nationwide Arena. 15766 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 26 16 59
2 Нью-Джерси 41 26 15 55
3 Рейнджерс 43 24 19 55
4 Вашингтон 44 23 21 52
5 Питтсбург 40 21 19 48
6 Айлендерс 43 22 21 47
7 Филадельфия 42 17 25 41
8 Коламбус 41 12 29 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 41 32 9 68
2 Торонто 43 26 17 59
3 Тампа-Бэй 40 26 14 53
4 Детройт 40 18 22 43
5 Баффало 40 20 20 42
6 Флорида 42 19 23 42
7 Оттава 40 18 22 39
8 Монреаль 42 17 25 37
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 43 25 18 57
2 Виннипег 42 27 15 55
3 Миннесота 41 23 18 50
4 Сент-Луис 42 21 21 45
5 Нэшвилл 41 19 22 44
6 Колорадо 39 20 19 43
7 Аризона 40 13 27 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 45 25 20 56
3 Сиэтл 41 25 16 54
4 Калгари 42 19 23 47
5 Эдмонтон 43 22 21 47
6 Ванкувер 41 17 24 37
7 Сан-Хосе 43 13 30 34
8 Анахайм 42 12 30 28
Результаты / календарь
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18.01
13.01 03:00
Баффало – Виннипег
 2 : 4
13.01 03:00
Бостон – Сиэтл
 0 : 3
13.01 03:00
Детройт – Торонто
 4 : 1
13.01 03:00
Коламбус – Каролина
 2 : 6
13.01 03:00
Монреаль – Нэшвилл
 4 : 3
13.01 03:00
Рейнджерс – Даллас
 2 : 1 ОТ
13.01 03:00
Тампа-Бэй – Ванкувер
 5 : 4
13.01 03:30
Айлендерс – Миннесота
 1 : 3
13.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 - : -
13.01 04:30
Чикаго – Колорадо
 - : -
13.01 05:00
Аризона – Оттава
 - : -
13.01 06:00
Вегас – Флорида
 - : -
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Вратари (КН)
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 79
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 63
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 60
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 35
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 41 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

40 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 27 1.87
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 16 2.24
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

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