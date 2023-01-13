«Каролина» на выезде выиграла у «Коламбуса»

«Каролина» обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Харрикейнз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Российский нападающий Андрей Свечников не отметился результативными действиями. Он сделал 5 бросков по воротам соперника за 16 минут 40 секунд игрового времени.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Каролина» — 2:6 (1:2, 0:1, 1:3)

Голы: Пеши — 3 (Терявяйнен), 2:34 — 0:1. Бернс — 6 (Джарвис, Слэвин), 10:39 — 0:2. Керали — 8 (Оливье, Байрейтер), 15:00 — 1:2. Чатфилд — 3 (мен., Фаст), 35:52 — 1:3. Пеши — 4 (Ахо), 48:02 — 1:4. Слэвин — 3 (Ахо), 54:55 — 1:5. Годро — 12 (Лайне, Боквист), 55:27 — 2:5. Джарвис — 7 (Ноесен, Котканиеми), 56:45 — 2:6.

Вратари: Корписало — Андерсен.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 23 (12+5+6) — 41 (12+12+17).

Наши: Гавриков (18.33/0/0), Марченко (10.27/0/-2) — Свечников (16.40/5/0).

13 января. Коламбус. Nationwide Arena. 15766 зрителей.