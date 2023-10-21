«Коламбус» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Коламбус» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

В составе победителей голами отметились Шон Курали, Джастин Данфорт и Зак Веренски. Единственный гол «Блю Джэкетс» на счету Элиаса Линдхольма.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте