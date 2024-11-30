«Коламбус» — «Калгари»: видеообзор матча

«Коламбус» дома выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

«Коламбус» набрал 23 очка в 22 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Калгари» идет на 6-й строчке в Западной конференции — 28 очков в 24 играх.