«Коламбус» обыграл «Калгари», Марченко и Воронков набрали по одному очку

«Коламбус» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Игра проходила на льду «Нэшнуайд Арены» в Коламбусе.

У «Блю Джэкетс» дубль оформил Чарли Койл, а также по голу забили Зак Веренски, Бун Дженнер и Данте Фаббро. У «Флэймз» отличились Морган Фрост, Микаэль Баклунд и Расмус Андерссон.

Российские нападающие хозяев Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков отметились голевыми передачами.

«Коламбус» набрал 47 очков в 46 матчах и поднялся на 15-е место в Восточной конференции. «Калгари» опустился на 14-ю строчку в Западной конференции — 42 очка в 46 играх.