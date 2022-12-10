«Коламбус» выиграл у «Калгари». Чинахов сделал голевую передачу
«Коламбус» переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Блю Джэкетс» прервали неудачную серию из трех поражений.
Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отметился голевой передачей. Для него это 9-й ассист в этом сезоне
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Калгари» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Лайне — 7 (Рословик, Чинахов), 1:02 — 1:0. Робинсон — 3, 22:52 — 2:0. Стоун — 3 (Баклунд, Хэнифин), 57:26 — 2:1. Керали — 7 (п.в., Дженнер, Оливье), 59:36 — 3:1.
Вратари: Корписало (Мерзликинс, 40:00) — Маркстрем (57:30 — 59:36).
Штраф: 12 — 14.
Броски: 27 (9+8+10) — 32 (12+6+14).
Наши: Гавриков (27.44/0/0), Марченко (9.16/0/0), Чинахов (15.13/1/+1) — Задоров (16.38/0/0).
10 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 16902 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|26
|21
|5
|43
|2
|Каролина
|26
|14
|12
|34
|3
|Питтсбург
|27
|15
|12
|34
|4
|Айлендерс
|27
|16
|11
|32
|5
|Рейнджерс
|28
|13
|15
|31
|6
|Вашингтон
|29
|13
|16
|30
|7
|Филадельфия
|27
|9
|18
|23
|8
|Коламбус
|26
|9
|17
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|25
|21
|4
|43
|2
|Торонто
|28
|17
|11
|40
|3
|Тампа-Бэй
|26
|16
|10
|33
|4
|Детройт
|26
|13
|13
|31
|5
|Флорида
|27
|13
|14
|30
|6
|Монреаль
|26
|13
|13
|28
|7
|Баффало
|27
|12
|15
|26
|8
|Оттава
|26
|10
|16
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|25
|17
|8
|35
|2
|Даллас
|27
|15
|12
|35
|3
|Миннесота
|25
|13
|12
|28
|4
|Колорадо
|24
|13
|11
|27
|5
|Нэшвилл
|24
|12
|12
|26
|6
|Сент-Луис
|27
|12
|15
|24
|7
|Аризона
|24
|7
|17
|18
|8
|Чикаго
|25
|7
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|19
|9
|39
|2
|Сиэтл
|26
|15
|11
|33
|3
|Лос-Анджелес
|29
|14
|15
|32
|4
|Эдмонтон
|27
|15
|12
|30
|5
|Калгари
|27
|13
|14
|29
|6
|Ванкувер
|27
|12
|15
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|8
|21
|21
|8
|Анахайм
|27
|7
|20
|17
|10.12
|03:00
|
Баффало – Питтсбург
|3 : 4 ОТ
|10.12
|03:00
|
Вашингтон – Сиэтл
|4 : 1
|10.12
|03:00
|
Коламбус – Калгари
|3 : 1
|10.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|4 : 6
|10.12
|04:30
|
Чикаго – Виннипег
|- : -
|10.12
|05:00
|
Колорадо – Рейнджерс
|- : -
|10.12
|05:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|- : -
|10.12
|05:30
|
Аризона – Бостон
|- : -
|10.12
|06:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|10.12
|06:00
|
Вегас – Филадельфия
|- : -
|10.12
|21:30
|
Нэшвилл – Оттава
|- : -
|10.12
|22:00
|
Даллас – Детройт
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|52
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|27
|44
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|27
|41
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|24
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|27
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|26
|21
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|18
|1.82
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|10
|1.87
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|17
|2.06