«Калгари» разгромил «Коламбус». Задоров сделал голевую передачу

«Калгари» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0. «Блю Джэкетс» потерпели третье поражение кряду.

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился голевой передачей.

«Коламбус» идет на 10-м месте в Восточной конференции. «Калгари» располагается на 8-й строчке в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Калгари» — 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

Голы: Баклунд — 5 (Коулмэн), 4:21 — 0:1. Манджапане — 19 (Задоров, Лучич), 35:14 — 0:2. Ткачак — 19 (Годро, Андерссон), 39:54 — 0:3. Линдхольм — 14 (Годро, Хэнифин), 40:30 — 0:4. Гудбрэнсон — 1 (Ружичка), 46:55 — 0:5. Ткачак — 20 (Годро), 47:36 — 0:6.

Вратари: Мерзликинс — Маркстрем.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 23 (9+8+6) — 62 (16+23+23).

Наши: Гавриков (19.12/0/-2), Чинахов (13.17/1/0) — Задоров (19.54/1/+3).

27 января. Коламбус. Nationwide Arena.