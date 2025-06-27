«Коламбус» и «Колорадо» совершили обмен нападающими

«Коламбус» и «Колорадо» совершили обмен, в результате которого «Блю Джэкетс» приобрели нападающих Чарли Койла и Майлза Вуда.

В обратном направлении последовал форвард Гэвин Бриндли. Также «Эвеланш» получил выбор в третьем раунде, под общим 77-м номером на драфте НХЛ-2025, и условный выбор во втором раунде драфта 2027 года.

33-летний Койл за карьеру в НХЛ провел 950 матчей, а на счету 29-летнего Вуда 513 игр в регулярных чемпионатах лиги.

20-летний Бриндли дебютировал за «Коламбус» в 2024 году, приняв участие за команду в одном матче НХЛ. В минувшем сезоне он сыграл в 52 встречах за «Кливленд» в АХЛ.