«Коламбус» готов обменять Макса Доми в дедлайн

«Коламбус» готов обменять нападающего Макса Доми в дедлайн, сообщает журналист Даррен Дрегер.

Летом у 27-летнего игрока заканчивается контракт, по которому он получает 5,3 миллиона долларов в год. Доми может получить статус неограниченно свободного агента.

В нынешнем сезоне форвард провел 48 матчей, в которых набрал 28 (9+19) очков.

Напомним, что Доми в 12 лет был поставлен диагноз «диабет». Доми сдает анализ на уровень глюкозы в перерыве каждого матча и еще раз по ходу каждого периода.