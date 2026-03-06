«Коламбус» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» проиграла «Коламбусу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Иван Проворов, Матье Оливье (дубль) и Бун Дженнер. У гостей забили Нико Миккола и Сэм Беннетт.

«Коламбус» выиграл третий матч подряд. Он занимает девятое место в таблице Восточной конференции (72 очка после 61 игры). «Флорида» потерпела четвертое поражение подряд, располагается на 15-м месте (63 очка после 62 встреч).

В следующем матче «Коламбус» 7 марта сыграет в гостях с «Далласом». «Флорида» в тот же день встретится на выезде с «Детройтом».

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