«Коламбус» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» на выезде выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 ОТ.

«Флорида» с 87 очками — на 3-й строчке «Востока». «Коламбус» с 71 очком — на 11-м месте.