«Коламбус» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

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«Флорида» на выезде обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

«Флорида» занимает второе место в таблице Восточной конференции с 6 очками в 5 матчах.

«Коламбус» идет на 14-й строчке с 2 очками в 3 играх.