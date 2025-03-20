«Коламбус» сыграет с «Флоридой» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 20 на 21 марта. Матч состоится в спортивном комплексе «Нэшнуайд-Арена» в Коламбусе (штат Огайо, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

«Коламбус» — «Флорида»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями встречи «Коламбус» — «Флорида» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Блю Джекетс» набрали 70 очков в 67 играх и занимают 11-е место в Восточной конференции. «Пантерз» располагаются на третьей строчке на Востоке (у команды — 85 очков в 68 встречах).

