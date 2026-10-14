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«Флорида» на выезде обыграла «Коламбус»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Флорида» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. Игра прошла на «Нэшнуайд Арене» в Коламбусе.

«Флорида» набрала 8 очков в 7 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 14-й строчке — 4 очка в 5 играх.

Следующим соперником «Пантерз» будет «Ванкувер» (16 октября), а «Блю Джэкетс» встретятся с «Коламбусом» (18 октября).

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 октября, 01:15. Nationwide Arena (Коламбус)
Коламбус
Флорида

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ХК Коламбус Блю Джекетс
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 7 5 2 11
2 Рейнджерс 7 5 2 10
3 Питтсбург 6 3 3 7
4 Вашингтон 5 3 2 6
5 Коламбус 4 2 2 4
6 Айлендерс 5 2 3 4
7 Нью-Джерси 5 2 3 4
8 Филадельфия 7 0 7 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Оттава 6 5 1 10
2 Тампа-Бэй 5 4 1 8
3 Бостон 6 4 2 8
4 Торонто 6 3 3 7
5 Баффало 6 3 3 6
6 Флорида 6 2 4 6
7 Монреаль 5 2 3 5
8 Детройт 5 1 4 3
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 6 4 2 9
2 Юта 6 4 2 8
3 Виннипег 5 3 2 7
4 Колорадо 5 3 2 6
5 Нэшвилл 5 2 3 6
6 Сент-Луис 5 2 3 5
7 Даллас 5 2 3 5
8 Чикаго 6 1 5 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 7 5 2 10
2 Эдмонтон 5 4 1 9
3 Анахайм 5 4 1 8
4 Сиэтл 6 4 2 8
5 Сан-Хосе 5 3 2 6
6 Ванкувер 7 2 5 4
7 Лос-Анджелес 4 0 4 2
8 Калгари 5 0 5 0
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19.10
14.10 01:00 Детройт – Нью-Джерси - : -
14.10 01:15 Коламбус – Флорида - : -
14.10 01:30 Монреаль – Баффало - : -
14.10 01:45 Каролина – Вашингтон - : -
14.10 02:00 Филадельфия – Сиэтл - : -
14.10 02:15 Рейнджерс – Тампа-Бэй - : -
14.10 02:30 Оттава – Сент-Луис - : -
14.10 02:45 Айлендерс – Ванкувер - : -
14.10 03:00 Чикаго – Питтсбург - : -
14.10 03:15 Виннипег – Миннесота - : -
14.10 03:30 Даллас – Колорадо - : -
14.10 03:45 Нэшвилл – Вегас - : -
14.10 04:00 Юта – Торонто - : -
14.10 04:45 Анахайм – Калгари - : -
14.10 05:30 Лос-Анджелес – Эдмонтон - : -
14.10 06:00 Сан-Хосе – Бостон - : -
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