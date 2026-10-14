«Флорида» на выезде обыграла «Коламбус»

«Флорида» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. Игра прошла на «Нэшнуайд Арене» в Коламбусе.

«Флорида» набрала 8 очков в 7 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 14-й строчке — 4 очка в 5 играх.

Следующим соперником «Пантерз» будет «Ванкувер» (16 октября), а «Блю Джэкетс» встретятся с «Коламбусом» (18 октября).