«Флорида» на выезде обыграла «Коламбус»
«Флорида» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. Игра прошла на «Нэшнуайд Арене» в Коламбусе.
«Флорида» набрала 8 очков в 7 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 14-й строчке — 4 очка в 5 играх.
Следующим соперником «Пантерз» будет «Ванкувер» (16 октября), а «Блю Джэкетс» встретятся с «Коламбусом» (18 октября).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|7
|5
|2
|11
|2
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|10
|3
|Питтсбург
|6
|3
|3
|7
|4
|Вашингтон
|5
|3
|2
|6
|5
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|5
|2
|3
|4
|7
|Нью-Джерси
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|7
|0
|7
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|6
|5
|1
|10
|2
|Тампа-Бэй
|5
|4
|1
|8
|3
|Бостон
|6
|4
|2
|8
|4
|Торонто
|6
|3
|3
|7
|5
|Баффало
|6
|3
|3
|6
|6
|Флорида
|6
|2
|4
|6
|7
|Монреаль
|5
|2
|3
|5
|8
|Детройт
|5
|1
|4
|3
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|6
|4
|2
|9
|2
|Юта
|6
|4
|2
|8
|3
|Виннипег
|5
|3
|2
|7
|4
|Колорадо
|5
|3
|2
|6
|5
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|6
|6
|Сент-Луис
|5
|2
|3
|5
|7
|Даллас
|5
|2
|3
|5
|8
|Чикаго
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|7
|5
|2
|10
|2
|Эдмонтон
|5
|4
|1
|9
|3
|Анахайм
|5
|4
|1
|8
|4
|Сиэтл
|6
|4
|2
|8
|5
|Сан-Хосе
|5
|3
|2
|6
|6
|Ванкувер
|7
|2
|5
|4
|7
|Лос-Анджелес
|4
|0
|4
|2
|8
|Калгари
|5
|0
|5
|0
Результаты / календарь
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16.10
17.10
18.10
19.10
|14.10
|01:00
|Детройт – Нью-Джерси
|- : -
|14.10
|01:15
|Коламбус – Флорида
|- : -
|14.10
|01:30
|Монреаль – Баффало
|- : -
|14.10
|01:45
|Каролина – Вашингтон
|- : -
|14.10
|02:00
|Филадельфия – Сиэтл
|- : -
|14.10
|02:15
|Рейнджерс – Тампа-Бэй
|- : -
|14.10
|02:30
|Оттава – Сент-Луис
|- : -
|14.10
|02:45
|Айлендерс – Ванкувер
|- : -
|14.10
|03:00
|Чикаго – Питтсбург
|- : -
|14.10
|03:15
|Виннипег – Миннесота
|- : -
|14.10
|03:30
|Даллас – Колорадо
|- : -
|14.10
|03:45
|Нэшвилл – Вегас
|- : -
|14.10
|04:00
|Юта – Торонто
|- : -
|14.10
|04:45
|Анахайм – Калгари
|- : -
|14.10
|05:30
|Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
|14.10
|06:00
|Сан-Хосе – Бостон
|- : -
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