«Коламбус» обыграл «Флориду», Проворов набрал 3 очка

«Коламбус» выиграл у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Игра прошла на «Нэшнуайд Арене» в Коламбусе.

Российский защитник «Блю Джэкетс» Иван Проворов забил один гол и сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи. Теперь у 29-летнего россиянина 24 (7+17) очка в 61 игре этого сезона.

Голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

Также у хозяев дубль оформил Матье Оливье и одну шайбу забросил Бун Дженнер. У гостей отличились Нико Миккола и Сэм Беннетт.

«Коламбус» одержал третью победу подряд и с 72 очками в 61 матче занимает 9-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 15-й строчке — 63 очка в 62 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

6 марта, 03:00. Nationwide Arena (Коламбус) Коламбус Флорида

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