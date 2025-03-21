Хоккей
21 марта, 04:44

«Флорида» в овертайме выиграла у «Коламбуса», Бобровский сделал 26 сейвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Флорида» на выезде выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 ОТ.

Единственную шайбу в овертайме забросил форвард Александр Барков.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 из 25 бросков по воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Флорида» набрала 87 очков в 69 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 11-й строчке — 71 очков в 68 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Флорида» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Барков — 19 (бол., Джонс, Райнхарт), 60:29 — 0:1.

Вратари: Мерзликинс — Бобровский.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (5+12+9+0) — 28 (13+7+7+1).

Наши: Воронков (15.38/0/0), Марченко (16.48/2/0), Проворов (21.49/0/0), Чинахов (13.52/1/0) — -.

21 марта. Коламбус. Nationwide Arena.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джекетс
ХК Флорида Пантерз
  • Скиталец

    Коламбус не хочет плова поесть) крайние матчи из рук вон, одни проигрыши.

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Серега супербизон! С очередной сухой победой) Коламбус с набранным очком с чемпионом! Борьба за ПО продолжается для них.

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Бобра с очередным сухарём. Походу набрал форму к весне.

    21.03.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Айлендерс 0 0 0 0
    2 Вашингтон 0 0 0 0
    3 Каролина 0 0 0 0
    4 Коламбус 0 0 0 0
    5 Нью-Джерси 0 0 0 0
    6 Питтсбург 0 0 0 0
    7 Рейнджерс 0 0 0 0
    8 Филадельфия 0 0 0 0
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 0 0 0 0
    2 Бостон 0 0 0 0
    3 Детройт 0 0 0 0
    4 Монреаль 0 0 0 0
    5 Оттава 0 0 0 0
    6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
    7 Торонто 0 0 0 0
    8 Флорида 0 0 0 0
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
    2 Даллас 0 0 0 0
    3 Колорадо 0 0 0 0
    4 Миннесота 0 0 0 0
    5 Нэшвилл 0 0 0 0
    6 Сент-Луис 0 0 0 0
    7 Чикаго 0 0 0 0
    8 Юта 0 0 0 0
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 0 0 0 0
    2 Ванкувер 0 0 0 0
    3 Вегас 0 0 0 0
    4 Калгари 0 0 0 0
    5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
    6 Сан-Хосе 0 0 0 0
    7 Сиэтл 0 0 0 0
    8 Эдмонтон 0 0 0 0
    Результаты / календарь
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    8.10 00:00
    Флорида – Чикаго
    		 - : -
    8.10 03:00
    Рейнджерс – Питтсбург
    		 - : -
    8.10 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 - : -
    Все результаты / календарь

