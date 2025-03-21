«Флорида» в овертайме выиграла у «Коламбуса», Бобровский сделал 26 сейвов

«Флорида» на выезде выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 ОТ.

Единственную шайбу в овертайме забросил форвард Александр Барков.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 из 25 бросков по воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Флорида» набрала 87 очков в 69 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 11-й строчке — 71 очков в 68 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Флорида» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Барков — 19 (бол., Джонс, Райнхарт), 60:29 — 0:1.

Вратари: Мерзликинс — Бобровский.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (5+12+9+0) — 28 (13+7+7+1).

Наши: Воронков (15.38/0/0), Марченко (16.48/2/0), Проворов (21.49/0/0), Чинахов (13.52/1/0) — -.

21 марта. Коламбус. Nationwide Arena.