«Флорида» в овертайме выиграла у «Коламбуса», Бобровский сделал 26 сейвов
«Флорида» на выезде выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 ОТ.
Единственную шайбу в овертайме забросил форвард Александр Барков.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 из 25 бросков по воротам. Его признали первой звездой встречи.
«Флорида» набрала 87 очков в 69 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 11-й строчке — 71 очков в 68 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Флорида» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Барков — 19 (бол., Джонс, Райнхарт), 60:29 — 0:1.
Вратари: Мерзликинс — Бобровский.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (5+12+9+0) — 28 (13+7+7+1).
Наши: Воронков (15.38/0/0), Марченко (16.48/2/0), Проворов (21.49/0/0), Чинахов (13.52/1/0) — -.
21 марта. Коламбус. Nationwide Arena.
