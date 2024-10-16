«Флорида» победила «Коламбус», Куликов, Чинахов и Марченко сделали по результативной передаче
«Флорида» на выезде обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
У гостей дважды забил Сэм Райнхарт, по одному голу у Антона Лунделла и Ээту Лоустаринена. Российский защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов сделал результативную передачу.
У хозяев отличились Коул Силлинджер, Шон Монахан и Джеймс Ван Римсдайк. Российские форварды «Блю Джекетс» Егор Чинахов и Кирилл Марченко сделали по одному голевому пасу.
«Флорида» занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 6 очками в 5 матчах. «Коламбус» идет на 14-й строчке с 2 очками в 3 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Флорида» — 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)
Голы: Силлинджер — 1 (мен., К. Джонсон), 20:41 — 1:0. Лунделл — 3 (Райнхарт, Шмидт), 30:25 — 1:1. Монахэн — 2 (Чинахов, Марченко), 31:22 — 2:1. Куликов — 1 (Миккола, Лунделл), 31:59 — 2:2. Райнхарт — 4 (Верхэге, Беннетт), 39:58 — 2:3. Луостаринен — 2 (Райнхарт, Миккола), 55:12 — 2:4. ван Римсдайк — 1 (Северсон, Лабанк), 57:21 — 3:4.
Вратари: Мерзликинс (55:32 — 57:21, 57:32) — Найт.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 38 (6+16+16) — 22 (8+8+6).
Наши: Марченко (18.19/1/+1), Проворов (24.42/1/+2), Чинахов (16.26/4/+2) — Куликов (19.18/1/+3).
16 октября. Коламбус. Nationwide Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|6
|4
|2
|8
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|5
|3
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|4
|Айлендерс
|3
|1
|2
|3
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Каролина
|2
|1
|1
|2
|7
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|5
|3
|2
|6
|2
|Тампа-Бэй
|2
|2
|0
|4
|3
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|4
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|6
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|7
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|4
|Юта
|4
|3
|1
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|4
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Сиэтл
|3
|1
|2
|2
|6
|Ванкувер
|3
|0
|3
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|3
|0
|3
|0
|16.10
|02:00
|
Вашингтон – Вегас
|4 : 2
|16.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 1
|16.10
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|3 : 4
|16.10
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|4 : 2
|16.10
|02:30
|
Сент-Луис – Миннесота
|1 : 4
|16.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|- : -
|16.10
|03:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|- : -
|16.10
|04:00
|
Калгари – Чикаго
|- : -
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|- : -