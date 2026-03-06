Проворов забил Тарасову и открыл счет в матче «Коламбус» — «Флорида»

«Коламбус» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

На 6-й минуте первого периода шайбу российский защитник Иван Проворов реализовал большинство. Для 29-летнего россиянина этот гол стал 7-м в сезоне. Теперь у него 22 (7+15) очка в 61 матче.

Ворота «Пантерз» в этой встрече защищает российский голкипер Даниил Тарасов.

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