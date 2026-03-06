«Коламбус» и «Флорида» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 6 марта

«Коламбус» и «Флорида» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 5 на 6 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Нэшнуайд-арена» в Коламбусе (штат Огайо, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

6 марта, 03:00. Nationwide Arena (Коламбус) Коламбус Флорида

Следить за ключевыми событиями игры «Коламбус» — «Флорида» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Коламбус» — «Флорида»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Блю Джекетс» набрали 70 очков в 60 матчах и занимают девятое место в Восточной конференции. «Пантерз» с 63 очками в 61 игре идут на 15-й строчке «Востока».