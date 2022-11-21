46 сейвов Тарасова и гол Чинахова помогли «Коламбус» обыграть «Флориду»

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 5:3.

В составе «Блю Джэкетс» 3 (1+2) очка набрал Джонни Гудро, еще по шайбе забросили Егор Чинахов, Кент Джонсон, Шон Курали и Бун Дженнер, вратарь Даниил Тарасов отразил 46 бросков. У «Пантерз» отличились Мэттью Ткачак, Аарон Экблад и Колин Уайт, вратарь Сергей Бобровский отразил 18 бросков.

После этого матча «Коламбус» с 15 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Флорида» с 20 очками — на 10-й строчке.