6 очков Марчмента помогли «Флориде» разгромить «Коламбус»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 8:4.

В составе «Пантерз» 6 (2+4) очков набрал Мэйсон Марчмент, 5 результативных передач сделал Антон Лунделл, 4 (3+1) очка — у Сэма Рейнхарта. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 броска. Защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков завершил встречу с показателем полезности «-2», у форварда Егора Чинахова «-3».

После этого матча «Флорида» с 69 очками лидирует в Восточной конференции, «Коламбус» с 41 очком — на десятой строчке.