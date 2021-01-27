«Флорида» по буллитам обыграла «Коламбус», Бобровский отразил 19 бросков

«Флорида» переиграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победитель определился в серии буллитов.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам. Нападающий «Блю Джэкетс» Максим Григоренко сыграл 13 минут 21 секунду и сделал 1 голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Флорида» — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Стенлунд — 1 (Койву, Кукан), 2:11 — 1:0. Тексье — 4 (Бьоркстранд, Дженнер), 9:17 — 2:0. Верхэге — 3 (Дюклер, Веннберг), 13:11 — 2:1. Барков — 1 (Верхэге, Дюклер), 23:53 — 2:2. Аткинсон — 1 (мен., Фолиньо, Савар), 41:20 — 3:2. Хернквист — 4 (Экблад, Уигар), 59:57 — 3:3.

Победный буллит: Хернквист.

Вратари: Корписало — Бобровский (58:33 — 59:57).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 22 (3+6+8+5) — 31 (10+6+10+5).

Наши: Гавриков (19.54/2/+1), Григоренко (13.21/1/+1) — -.

27 января. Коламбус. Nationwide Arena.