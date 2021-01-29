«Коламбус» по буллитам обыграл «Флориду»
06:09
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома в серии буллитов обыграл «Флориду» со счетом 3:2.
На шайбы Микко Койву и Макса Доми гости ответили точными бросками Картера Верхаге и Ээту Луостаринена. Победный буллит на счету Александра Тексье.
После этого матча «Коламбус» с 9 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Флорида» с 7 очками — на четвертой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Флорида» — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1)
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