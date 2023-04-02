«Флорида» разгромила «Коламбус», забросив семь безответных шайб
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 7:0.
Покер оформил Картер Верхаги, еще по голу забили Сэм Рейнхарт, Эрик Стаал и Ник Казинс.
После этого матча «Флорида» с 85 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 54 очками — на последней строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
|2.04
|02:00
|
Филадельфия – Баффало
|- : -
|2.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
|- : -
|2.04
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|- : -
|2.04
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|- : -
|2.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|- : -
|2.04
|03:00
|
Чикаго – Нью-Джерси
|- : -
|2.04
|04:00
|
Колорадо – Даллас
|- : -
|2.04
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|- : -
|2.04
|05:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|- : -
|2.04
|05:00
|
Вегас – Миннесота
|- : -
|2.04
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|- : -
|2.04
|20:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|2.04
|22:30
|
Сент-Луис – Бостон
|- : -
Новости