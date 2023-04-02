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Сегодня, 04:34

«Флорида» разгромила «Коламбус», забросив семь безответных шайб

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 7:0.

Покер оформил Картер Верхаги, еще по голу забили Сэм Рейнхарт, Эрик Стаал и Ник Казинс.

После этого матча «Флорида» с 85 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 54 очками — на последней строчке.

НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Флорида Пантерз
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