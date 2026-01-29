«Коламбус» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У «Блю Джэкетс» голами отметились Кирилл Марченко, Чарли Койл, Эрик Гудбрэнсон, Шон Монахэн и Матье Оливье. У «Флайерз» хет-трик оформил Трэвис Конекны.

«Коламбус» с 57 очками в 52 матчах занимает 10-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 57 очков в 52 играх.

