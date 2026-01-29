«Коламбус» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ
«Коламбус» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
У «Блю Джэкетс» голами отметились Кирилл Марченко, Чарли Койл, Эрик Гудбрэнсон, Шон Монахэн и Матье Оливье. У «Флайерз» хет-трик оформил Трэвис Конекны.
«Коламбус» с 57 очками в 52 матчах занимает 10-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 57 очков в 52 играх.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|53
|33
|20
|71
|2
|Питтсбург
|52
|27
|25
|65
|3
|Айлендерс
|54
|30
|24
|65
|4
|Коламбус
|53
|26
|27
|59
|5
|Вашингтон
|55
|26
|29
|59
|6
|Нью-Джерси
|54
|28
|26
|58
|7
|Филадельфия
|53
|24
|29
|57
|8
|Рейнджерс
|55
|22
|33
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|52
|34
|18
|72
|2
|Детройт
|55
|32
|23
|70
|3
|Баффало
|53
|31
|22
|67
|4
|Монреаль
|54
|30
|24
|67
|5
|Бостон
|55
|32
|23
|67
|6
|Флорида
|53
|28
|25
|59
|7
|Оттава
|53
|25
|28
|57
|8
|Торонто
|54
|24
|30
|57
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|52
|35
|17
|79
|2
|Миннесота
|55
|31
|24
|72
|3
|Даллас
|54
|31
|23
|71
|4
|Юта
|54
|28
|26
|60
|5
|Нэшвилл
|53
|24
|29
|54
|6
|Чикаго
|55
|21
|34
|51
|7
|Виннипег
|53
|21
|32
|49
|8
|Сент-Луис
|54
|20
|34
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|53
|25
|28
|64
|2
|Эдмонтон
|55
|28
|27
|64
|3
|Сиэтл
|53
|25
|28
|59
|4
|Анахайм
|54
|28
|26
|59
|5
|Сан-Хосе
|52
|27
|25
|58
|6
|Лос-Анджелес
|52
|22
|30
|57
|7
|Калгари
|53
|21
|32
|48
|8
|Ванкувер
|54
|18
|36
|41
Результаты / календарь
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
|31.01
|04:30
|Чикаго – Коламбус
|2 : 4
|31.01
|20:30
|Филадельфия – Лос-Анджелес
|- : -
|31.01
|21:00
|Детройт – Колорадо
|- : -
|31.01
|23:30
|Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
