Хоккей
НХЛ

29 января, 07:06

«Коламбус» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Коламбус» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У «Блю Джэкетс» голами отметились Кирилл Марченко, Чарли Койл, Эрик Гудбрэнсон, Шон Монахэн и Матье Оливье. У «Флайерз» хет-трик оформил Трэвис Конекны.

«Коламбус» с 57 очками в 52 матчах занимает 10-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 57 очков в 52 играх.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте

Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 53 33 20 71
2 Питтсбург 52 27 25 65
3 Айлендерс 54 30 24 65
4 Коламбус 53 26 27 59
5 Вашингтон 55 26 29 59
6 Нью-Джерси 54 28 26 58
7 Филадельфия 53 24 29 57
8 Рейнджерс 55 22 33 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 52 34 18 72
2 Детройт 55 32 23 70
3 Баффало 53 31 22 67
4 Монреаль 54 30 24 67
5 Бостон 55 32 23 67
6 Флорида 53 28 25 59
7 Оттава 53 25 28 57
8 Торонто 54 24 30 57
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 52 35 17 79
2 Миннесота 55 31 24 72
3 Даллас 54 31 23 71
4 Юта 54 28 26 60
5 Нэшвилл 53 24 29 54
6 Чикаго 55 21 34 51
7 Виннипег 53 21 32 49
8 Сент-Луис 54 20 34 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 53 25 28 64
2 Эдмонтон 55 28 27 64
3 Сиэтл 53 25 28 59
4 Анахайм 54 28 26 59
5 Сан-Хосе 52 27 25 58
6 Лос-Анджелес 52 22 30 57
7 Калгари 53 21 32 48
8 Ванкувер 54 18 36 41
Результаты / календарь
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
31.01 04:30 Чикаго – Коламбус 2 : 4
31.01 20:30 Филадельфия – Лос-Анджелес - : -
31.01 21:00 Детройт – Колорадо - : -
31.01 23:30 Питтсбург – Рейнджерс - : -
Все результаты / календарь

Новости
