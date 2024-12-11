«Коламбус» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» в гостях выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3.

У «Флайерз» дубль оформил Трэвис Конечны, еще по шайбе забросили Ноа Кейтс, Оуэн Типпетт и Морган Фрост.

В составе «Блю Джекетс» отличились Зак Веренски, Шон Монахан и Кент Джонсон.

«Филадельфия» с 30 очками занимает 8-е место в Восточной конференции, «Коламбус» набрал 27 очков и идет 12-м.