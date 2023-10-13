«Коламбус» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

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«Коламбус» в домашнем матче проиграл «Филадельфии» в регулярном чемпионате НХЛ — 2:3.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко поучаствовал в обоих голах своей команды, сделав две голевые передачи. Российский защитник «Флайерз» Егор Замула сделал одну голевую передачу.

Видео лучших моментов матча «Коламбус» — «Филадельфия» опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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