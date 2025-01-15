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Сегодня, 05:43

«Коламбус» по буллитам переиграл «Филадельфию», Тарасов сделал 23 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент
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Даниил Тарасов в воротах.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Коламбус» одержал победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. «Блю Джэкетс» одержали пятую победу подряд.

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился голевой передачей и реализовал свою попытку в серии буллитов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Филадельфия» — 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бринк — 5 (Силер, Драйсдейл), 3:44 — 0:1. Веренски — 14, 10:27 — 1:1. Типпетт — 13 (Фрост), 48:13 — 1:2. Веренски — 15 (Марченко, Фантилли), 55:23 — 2:2.

Победный буллит: К. Джонсон.

Вратари: Тарасов — Федотов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (8+9+9+3) — 25 (8+9+7+1).

Наши: Воронков (16.47/4/+1), Марченко (19.18/4/+1), Проворов (23.25/0/0) — Замула (16.33/0/0), Мичков (13.12/3/0).

15 января. Коламбус. Nationwide Arena. 15018 зрителей.

Даниил Тарасов (Коламбус)
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 44 29 15 63
2 Нью-Джерси 45 26 19 56
3 Каролина 44 26 18 55
4 Коламбус 44 21 23 48
5 Филадельфия 45 19 26 44
6 Питтсбург 46 18 28 44
7 Рейнджерс 42 20 22 42
8 Айлендерс 43 17 26 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 45 27 18 56
2 Флорида 44 25 19 53
3 Тампа-Бэй 42 23 19 49
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 43 22 21 47
6 Монреаль 42 20 22 44
7 Детройт 43 20 23 44
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 61
2 Миннесота 44 27 17 58
3 Даллас 43 28 15 57
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 44 20 24 44
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 42 13 29 33
8 Чикаго 44 14 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 29 14 61
2 Эдмонтон 43 27 16 57
3 Лос-Анджелес 41 24 17 53
4 Калгари 42 21 21 49
5 Ванкувер 42 19 23 48
6 Анахайм 44 18 26 41
7 Сиэтл 45 19 26 41
8 Сан-Хосе 46 14 32 34
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Торонто – Даллас
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Вашингтон – Анахайм
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Детройт – Сан-Хосе
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Бостон – Тампа-Бэй
 6 : 2
15.01 03:00
Коламбус – Филадельфия
 3 : 2 Б
15.01 03:30
Айлендерс – Оттава
 0 : 2
15.01 03:30
Нью-Джерси – Флорида
 1 : 2 Б
15.01 04:00
Виннипег – Ванкувер
 - : -
15.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
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Нэшвилл – Вегас
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