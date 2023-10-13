«Коламбус» проиграл «Филадельфии». Марченко набрал 2 очка

«Коламбус» на своем льду потерпел поражение от «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко поучаствовал в обоих голах своей команды, сделав две голевые передачи. Российский защитник «Флайерз» Егор Замула сделал одну голевую передачу.

Для обеих команд это была первая игра в новом сезоне НХЛ.