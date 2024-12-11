«Филадельфия» обыграла «Коламбус», Мичков сделал две голевые передачи

«Филадельфия» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился двумя голевыми передачами. Всего 20-летний россиянин набрал 27 (11+16) очков в этом сезоне.

«Филадельфия» прервала неудачную серию из трех поражений и с 30 очками в 29 играх занимает 8-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 12-й строчке — 27 очков в 28 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Филадельфия» — 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)

Голы: Кэйтс — 2 (Форстер, Йорк), 4:37 — 0:1. Типпетт — 9 (Драйсдейл, Фрост), 10:56 — 0:2. Конекны — 14 (бол., Бринк, Мичков), 26:11 — 0:3. Веренски — 9 (бол., Марченко), 36:56 — 1:3. Конекны — 15 (Фараби, Силер), 39:00 — 1:4. Фрост — 4 (Мичков), 41:55 — 1:5. Монахэн — 9 (Фаббро, К. Джонсон), 51:42 — 2:5. К. Джонсон — 9 (Северсон, ван Римсдайк), 59:23 — 3:5.

Вратари: Мерзликинс — Эрссон.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 18 (4+7+7) — 24 (7+10+7).

Наши: Воронков (18.02/2/-2), Марченко (17.45/2/-2), Проворов (22.05/3/0) — Мичков (14.39/3/+2).

11 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 15467 зрителей.