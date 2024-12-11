«Филадельфия» обыграла «Коламбус», Мичков сделал две голевые передачи
«Филадельфия» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился двумя голевыми передачами. Всего 20-летний россиянин набрал 27 (11+16) очков в этом сезоне.
«Филадельфия» прервала неудачную серию из трех поражений и с 30 очками в 29 играх занимает 8-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 12-й строчке — 27 очков в 28 матчах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Филадельфия» — 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)
Голы: Кэйтс — 2 (Форстер, Йорк), 4:37 — 0:1. Типпетт — 9 (Драйсдейл, Фрост), 10:56 — 0:2. Конекны — 14 (бол., Бринк, Мичков), 26:11 — 0:3. Веренски — 9 (бол., Марченко), 36:56 — 1:3. Конекны — 15 (Фараби, Силер), 39:00 — 1:4. Фрост — 4 (Мичков), 41:55 — 1:5. Монахэн — 9 (Фаббро, К. Джонсон), 51:42 — 2:5. К. Джонсон — 9 (Северсон, ван Римсдайк), 59:23 — 3:5.
Вратари: Мерзликинс — Эрссон.
Штраф: 11 — 9.
Броски: 18 (4+7+7) — 24 (7+10+7).
Наши: Воронков (18.02/2/-2), Марченко (17.45/2/-2), Проворов (22.05/3/0) — Мичков (14.39/3/+2).
11 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 15467 зрителей.
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|11
|30
|5
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|15
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|Центральный дивизион
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|18
|9
|40
|2
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|20
|9
|40
|3
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|27
|17
|10
|34
|4
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|30
|17
|13
|34
|5
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|27
|12
|15
|28
|6
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|13
|15
|28
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|28
|9
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|28
|7
|21
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|П
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|1
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|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|28
|17
|11
|37
|3
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|26
|14
|12
|32
|4
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|15
|12
|32
|5
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|28
|13
|15
|31
|6
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|29
|14
|15
|29
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|31
|10
|21
|25
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|10
|16
|24
|11.12
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|
Питтсбург – Колорадо
|2 : 6
|11.12
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|
Нью-Джерси – Торонто
|1 : 2 ОТ
|11.12
|03:00
|
Коламбус – Филадельфия
|3 : 5
|11.12
|03:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|3 : 2
|11.12
|03:30
|
Айлендерс – Лос-Анджелес
|1 : 3
|11.12
|04:00
|
Виннипег – Бостон
|- : -
|11.12
|04:00
|
Нэшвилл – Калгари
|- : -
|11.12
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|- : -
|11.12
|05:30
|
Юта – Миннесота
|- : -
|11.12
|06:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|- : -
|11.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|- : -