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Сегодня, 05:30

«Филадельфия» обыграла «Коламбус», Мичков сделал две голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился двумя голевыми передачами. Всего 20-летний россиянин набрал 27 (11+16) очков в этом сезоне.

«Филадельфия» прервала неудачную серию из трех поражений и с 30 очками в 29 играх занимает 8-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 12-й строчке — 27 очков в 28 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Филадельфия» — 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)

Голы: Кэйтс — 2 (Форстер, Йорк), 4:37 — 0:1. Типпетт — 9 (Драйсдейл, Фрост), 10:56 — 0:2. Конекны — 14 (бол., Бринк, Мичков), 26:11 — 0:3. Веренски — 9 (бол., Марченко), 36:56 — 1:3. Конекны — 15 (Фараби, Силер), 39:00 — 1:4. Фрост — 4 (Мичков), 41:55 — 1:5. Монахэн — 9 (Фаббро, К. Джонсон), 51:42 — 2:5. К. Джонсон — 9 (Северсон, ван Римсдайк), 59:23 — 3:5.

Вратари: Мерзликинс — Эрссон.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 18 (4+7+7) — 24 (7+10+7).

Наши: Воронков (18.02/2/-2), Марченко (17.45/2/-2), Проворов (22.05/3/0) — Мичков (14.39/3/+2).

11 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 15467 зрителей.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Филадельфия Флайерз
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 31 18 13 39
3 Каролина 28 18 10 37
4 Филадельфия 29 13 16 30
5 Рейнджерс 27 14 13 29
6 Айлендерс 30 11 19 29
7 Питтсбург 30 12 18 28
8 Коламбус 28 12 16 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 28 17 11 36
2 Торонто 28 17 11 36
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 25 14 11 30
5 Оттава 27 12 15 26
6 Детройт 28 11 17 26
7 Баффало 28 11 17 26
8 Монреаль 28 11 17 25
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 27 18 9 40
2 Виннипег 29 20 9 40
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 30 17 13 34
5 Юта 27 12 15 28
6 Сент-Луис 28 13 15 28
7 Чикаго 28 9 19 20
8 Нэшвилл 28 7 21 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 28 17 11 37
3 Ванкувер 26 14 12 32
4 Эдмонтон 27 15 12 32
5 Калгари 28 13 15 31
6 Сиэтл 29 14 15 29
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 26 10 16 24
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11.12 03:00
Питтсбург – Колорадо
 2 : 6
11.12 03:00
Нью-Джерси – Торонто
 1 : 2 ОТ
11.12 03:00
Коламбус – Филадельфия
 3 : 5
11.12 03:00
Каролина – Сан-Хосе
 3 : 2
11.12 03:30
Айлендерс – Лос-Анджелес
 1 : 3
11.12 04:00
Виннипег – Бостон
 - : -
11.12 04:00
Нэшвилл – Калгари
 - : -
11.12 05:00
Эдмонтон – Тампа-Бэй
 - : -
11.12 05:30
Юта – Миннесота
 - : -
11.12 06:00
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