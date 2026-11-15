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Коламбус — Филадельфия: Матвей Мичков забил 11-й гол в сезоне НХЛ, видео шайбы 15 ноября 2026

Мичков забил 11-й в сезоне НХЛ

Павел Лопатко

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил шайбу в ворота «Коламбуса» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

21-летний россиянин отличился на 21-й минуте и сравнял счет (2:2).

В сезоне-2026/27 Мичков в 22 матчах набрал 16 (11+5) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат
15 ноября, 03:00. Nationwide Arena (Коламбус)
Коламбус
Филадельфия

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Матвей Мичков
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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