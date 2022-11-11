Проворов набрал 2 очка в проигранном матче «Филадельфии» против «Коламбуса»

«Коламбус» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блю Джэкетс» прервали неудачную серию из пяти поражений.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

«Филадельфия» идет на 9-й строчке в Восточной конференции, а «Коламбус» — на последней.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Филадельфия» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Голы: Годро — 6 (Веренски), 3:53 — 1:0. Веренски — 3 (Годро), 12:03 — 2:0. Дженнер — 3 (Лайне, Годро), 20:37 — 3:0. Деанджело — 3 (Кэйтс, Проворов), 33:04 — 3:1. Проворов — 1 (Конекны, Фараби), 48:41 — 3:2. Бланкенбург — 2 (п.в., Гонс), 58:21 — 4:2. Дженнер — 4 (п.в.), 59:42 — 5:2.

Вратари: Корписало — Харт (57:30 — 58:21, 58:25 — 58:29, 58:33 — 59:42).

Штраф: 7 — 11.

Броски: 29 (9+11+9) — 34 (12+6+16).

Наши: Гавриков (26.01/1/+1), Чинахов (12.05/2/0) — Проворов (25.49/4/-1).

11 ноября. Коламбус. Nationwide Arena. 15490 зрителей.