«Филадельфия» переиграла «Коламбус». Проворов сделал голевую передачу

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«Филадельфия» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Блю Джэкетс» потерпели четвертое поражение в последних пяти встречах.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился голевой передачей, как и российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков.